以色列国防军加强了在加沙地带针对哈马斯和“巴勒斯坦伊斯兰圣战组织”的行动，并正为10月27日以色列选举前可能发生的袭击做准备。《耶路撒冷邮报》援引一名安全领域消息人士报道。

该报消息人士称，过去两周，以色列军队平均每天打死两至三名战地指挥官和武装人员。据该消息人士称，其中一些人正前往针对以色列军人的行动地点。该消息人士将过去一天此类行动数量的下降归因于情报数据存在缺口，而非以色列政治领导层的指示。

为可能的袭击做准备

周二访问加沙地带的以色列国防军总参谋长、埃亚尔·扎米尔中将表示，目标是消除每一项威胁，并在不受外部影响的情况下举行民主选举。

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以色列国防部长伊斯拉埃尔·卡茨指示安全机构在投票前扩大情报收集。一名安全领域消息人士称，哈马斯关注以色列选举及其将如何影响后续局势。同时，没有关于筹备特定行动的具体信息。该消息人士称，该组织也在继续重建其军事分支。

加强陆地、空中和海上力量

以色列军方南方司令部、空军、军事情报部门和辛贝特安全部门正为多种情景做准备。其中包括火箭弹发射、对黄线沿线以色列军人阵地的袭击，以及试图渗透至黄线沿线军事前哨和国际边界Hourglass围栏的行动。

军队作战局局长伊齐克·科恩少将下令在未来几天加强空中、海上和地面力量。特种部队将作为快速反应力量和预备队参与相关措施。安全部门代表承认，情报覆盖仍不完整。军方还确定了地形或其他条件可能使监视变得困难的地区，并正在那里部署额外伏击和防御措施。

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