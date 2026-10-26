以色列部队继续在叙利亚南部库奈特拉省的农田上进行土方工程，扩大军事屏障。阿纳多卢通讯社报道称，该消息援引了叙利亚国家通讯社SANA。

穿过私人土地的土堤

据SANA报道，在阿尔哈努特农场以西正在修建一道土堤，将穿过私人农田。该工程是Sufa 53防御工事项目的一部分。当地居民担心，施工将影响土堤以西的大面积农田。

据该通讯社报道，10月18日，以色列部队用推土机铲平了赛达村附近阿尔哈努特地区约13杜纳姆、即1.3公顷的橄榄园。SANA还称，农民被禁止进入其他田地采摘橄榄。

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大马士革的立场与新的检查站

叙利亚外交部呼吁停止该项目，称其违反了1974年《部队脱离接触协定》和国际决议。Sufa 53项目包括一条军用道路、战壕和土堤。建设于2022年年中在库奈特拉北部哈德尔附近启动，此后工程沿与被占领的叙利亚戈兰高地之间的分界线扩展至该省南部。

SANA另行报道称，以色列军方同一天进入库奈特拉北部，并在朱巴塔哈沙卜和艾因拜达之间的道路上设立了临时检查站。乘坐数辆车辆抵达的军人拦截并搜查路人，随后离开该地区。该通讯社称，以色列部队此前一天曾在朱巴塔哈沙卜附近进行类似入侵。

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