以色列在约旦河西岸至少15个居民点展开突袭——半岛电视台

在被占领的巴勒斯坦约旦河西岸，以色列军方在至少15个居民点展开突袭，并拘留了数十名巴勒斯坦人。此前，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在一次造成两名以色列士兵死亡的袭击发生后，下令对约旦河西岸实施全面封锁，半岛电视台报道。

约旦河西岸北部的突袭

行动尤其在纳布卢斯、杰宁、图巴斯和盖勒吉利耶展开。在纳布卢斯附近的贾卢德和卡里尤特村，军方搜查了巴勒斯坦人的住宅并实施拘留。杰宁附近的阿拉巴和布尔金也传出拘留消息。

以色列部队进入了图巴斯及邻近城镇阿卡巴。军方还进入了杰里科及附近的阿卡巴特贾布尔难民营。

希伯伦地区的行动

在约旦河西岸南部，以色列推土机拆除了希伯伦的一栋三层建筑。相关家庭获准用五分钟收拾自己的物品。此外，以色列部队命令数百个巴勒斯坦家庭从艾因代尔巴哈地区及其附近的住宅中强制撤离。

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军方还包围了一名涉嫌参与导致两名以色列士兵死亡的枪击事件人员的住宅，并在希伯伦的贾尔达地区展开突袭。以色列军方表示，该市的行动将持续数日，同时还将在约旦河西岸其他数十个地区采取行动。

对约旦河西岸的封锁

据该媒体报道，封锁将导致约旦河西岸近一千个检查站和关卡关闭，影响数百万巴勒斯坦人。以色列军方称，他们打死了两名巴勒斯坦袭击者，这两人袭击了以色列定居点特莱姆附近的一个预备役营。除两名死亡士兵外，以色列急救服务部门报告称，至少还有三名士兵受伤。

巴勒斯坦民族倡议组织总书记穆斯塔法·巴尔古提表示，这些关闭措施正将城镇和村庄变成小型监狱，检查站和关卡阻碍了人们获得医疗服务、教育和开展经济活动。

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