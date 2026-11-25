以色列联合国防预算委员会批准将国防开支增加约50亿美元，即173亿谢克尔。Breaking Defense报道称，该决定是在预算困难以及10月27日选举后组建新政府存在不确定性的背景下作出的。

采购与生产

以色列国防部长伊斯拉埃尔·卡茨表示，额外资金旨在增强以色列国防军的能力，并支持其未来几年的力量建设。他表示，这些资金将使其能够推进太空系统、武装直升机、防空系统及其他保密领域的长期采购。

卡茨还将这一决定与“蓝白自主”计划联系起来。该媒体解释称，这一术语指向以色列国旗的颜色，意指总理本雅明·内塔尼亚胡通过投资本地公司及其产品，推动国防产品生产实现更大独立性的方针。

赤字及对国防公司的欠款

2026年3月，以色列批准了创纪录的450亿美元国防预算。在这一年中，国防部门获得了额外资金，包括8月约3亿美元、9月另外50亿美元，以及10月采购Apache直升机的资金。该媒体指出，在作出这一新决定后，国防预算总额可能达到约550亿美元。

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增加的开支通过从已获批准预算的其他部分重新分配资金来筹措，其中包括交通部、国家安全部和教育部的预算。与此同时，Breaking Defense评估称，预算困难可能延续至2027年。

Israel Aerospace Industries表示，截至2026年9月30日，以色列国防部对该公司的欠款达数十亿谢克尔。以色列媒体Calcalist在10月估计，对Rafael Advanced Defense Systems的欠款约为23亿美元，对Israel Aerospace Industries的欠款约为20亿美元。

Breaking Defense还写道，已宣布停止美国军事援助可能使融资形势更加复杂，尽管其实施的时间表和机制目前尚不明确。

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