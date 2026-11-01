自2015年初以来，以色列当局已就被占领约旦河西岸的巴勒斯坦建筑物发出9518份拆除或停止施工通知。巴勒斯坦反隔离墙和定居点委员会表示，阿纳多卢通讯社报道。

巴勒斯坦委员会数据

据该委员会称，2015年至2025年期间共记录到9174份此类通知，2026年前九个月另有344份。报告指出，这些通知停止了建设，并使财产面临被拆除的风险，影响了家庭生活、社区建设住房、扩大服务以及维持生计的能力。

该委员会警告称，其统计可能未涵盖以色列当局发出的所有通知。统计数据基于该委员会和合作法律组织记录的案例汇编，其中包括耶路撒冷法律援助和人权中心以及圣伊夫协会。

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分布情况和联合国数据

通知数量最多的是希伯伦地区，为2697份。其次是伯利恒的1310份、拉马拉和比雷赫的1118份，以及耶路撒冷的929份。年度数字在2023年达到峰值，为1333份通知，而2015年为701份。

此外，联合国人道主义事务协调厅表示，同一时期约旦河西岸近1.2万座建筑物被拆除，其中1698座由捐助方资助。根据OCHA的数据，拆除行动导致超过1.8万名巴勒斯坦人流离失所，并影响约84.3万人。该机构将因缺少以色列签发的建筑许可、惩罚性措施或军事行动而进行的拆除纳入统计。

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