以色列推迟了在约旦河西岸E1地区建设大型定居点的招标程序启动。总检察长加利·巴哈拉夫-米亚拉表示，有关扩大定居点的决定不应由本雅明·内塔尼亚胡领导的过渡政府作出，而应由尚待组建的新政府作出。

据《卫报》报道，巴哈拉夫-米亚拉指示以色列土地管理局和住房建设部不要启动招标。以色列外交官否认此次推迟是对英国制裁在该地区运营的八家建筑公司的回应。

耶路撒冷与马阿勒阿杜明之间的地区

该招标计划建设超过3,401个住宅单元。有关扩建E1的公告原定于周四发布。这片地区位于耶路撒冷和马阿勒阿杜明之间，后者是约旦河西岸一个人口近4万人的定居点。

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该项目的批评者认为，E1开发计划因地块的位置而尤为重要：它将约旦河西岸分割开来，并使其与东耶路撒冷隔绝。英国外交大臣埃德·米利班德表示，实施该项目将对未来巴勒斯坦国的前景造成致命打击。

未来联盟面临的问题

此次推迟可能使扩建E1成为组建联盟谈判的议题。“变革”党团领导人加迪·艾森科特反对该项目，认为这是一个可能疏远国际社会的错误；该报称他很可能成为以色列下一任总理。

11月初，以色列国防军开始拆除E1地区内一个贝都因社区的房屋。和平现在组织欢迎总检察长的决定，并表示，E1的建设可能破坏建立两个国家的可能性，并引发严重的外交危机和国际制裁。

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