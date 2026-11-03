以色列就加沙行动起诉军人——《耶路撒冷邮报》

以色列国防军军事法律部门已就军人在加沙地带的行动提交多份起诉书。以色列国防军军事总检察长、少将伊泰·奥菲尔在耶路撒冷举行的国际犹太律师与法学家协会会议上表示，《耶路撒冷邮报》报道。

针对加沙行动的起诉书

这是首次公开提及，针对以色列军人因在加沙的行动而提交了多份刑事起诉书。10月中旬，以色列国防军曾表示，已对数十名因在加沙地带行动而涉事的军人作出纪律处分。

与此同时，军方既未说明已提交起诉书的数量，也未说明可能违法行为的性质。奥菲尔还表示，对另外一些军人、在可能提出指控前的听证程序仍在进行中。这类程序在调查结束后进行，并让军人在军事检察机关作出最终决定前有机会陈述其立场。

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约旦河西岸的案件

奥菲尔表示，以色列国防军还就12名军人在约旦河西岸的犯罪行为获得了有罪判决。消息来源未说明这些刑事案件的性质。

此前，奥菲尔曾报告启动150起与战争有关的刑事调查，其中包括针对巴勒斯坦被拘留者待遇的调查。《耶路撒冷邮报》此前也曾报道，已有超过3000项纪律审查，以及数十起与战争有关的案件被结案。

对NAZA影片的评论

在会议上，奥菲尔还评论了纪录片《NAZA》，该片包含关于以色列实施种族灭绝的说法。他表示，该片错误呈现了NAZA分析工具；该工具用于评估对平民可能造成的伤害，并可能影响对打击计划的修改或取消。

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