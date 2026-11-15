11月4日，以色列军队用土堆和石质路障封锁了约旦河西岸被占领土拜特乌拉市工业区的入口。这使约60家巴勒斯坦企业与供应商和客户隔绝，并危及约2,500名工人的收入，半岛电视台报道。

该工业区内有从事金属加工以及生产门、电气柜、泡沫材料、纸板和建筑材料的企业。它们的运营依赖原材料供应和成品外运。这些限制还影响了邻近土地上的农业活动、供应商和商贩。

销售下滑与工作缩减

TB.LOC工厂所有者法耶兹·阿尔-阿姆莱赫表示，由于封锁，原材料无法运抵企业，成品也无法运出工业区。他的工厂生产防护门和防火门，雇有70人。部分员工的工作时间被缩短，或被转为非全日制就业。

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阿尔-阿姆莱赫称，该工厂的日销售额从7万谢克尔降至2,000至3,000谢克尔。他驳斥了以色列方面的说法，即拜特乌拉据称与没有工作许可的工人进入以色列有关。以色列方面正是以此作为实施限制的理由。

对希伯伦地区的影响

拜特乌拉的限制措施始于希伯伦10天围困结束数日后。在10月23日两名以色列军人在巴勒斯坦城市附近的检查站被杀后，以色列在该市及周边地区的军事行动加强；巴勒斯坦枪手被怀疑发动了这起袭击。据希伯伦市长优素福·贾巴里估计，对该市的围困每天给经济造成超过1,200万谢克尔，即380万美元的损失。

巴勒斯坦国民经济部长穆罕默德·阿穆尔表示，企业被孤立已成为巴勒斯坦经济的负担。北希伯伦工商会主席马哈茂德·阿兰警告说，如果该地区近期不重新开放，工业区内一些大型持牌企业可能停止运营。据半岛电视台报道，以色列军队还拆除了拜特乌拉附近的四处工业设施，并在附近设立了一个定居点前哨。

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