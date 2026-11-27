以色列军方表示，过去一周在加沙地带打死了10名哈马斯和“巴勒斯坦伊斯兰圣战组织”武装人员。以色列国防军称，其中4人于10月7日进入以色列境内。《耶路撒冷邮报》援引以色列军方声明报道了这一消息。

汗尤尼斯和加沙北部的打击

据以色列军方消息，周二，以军与安全部门辛贝特在汗尤尼斯地区发动打击。据称，哈马斯军事派别成员阿克拉姆·苏卜希·哈姆丹·阿布·泰马，以及“巴勒斯坦伊斯兰圣战组织”成员瓦吉赫·萨米·苏莱曼·阿布·萨拉赫在当地死亡；据军方称，后者于10月7日进入以色列。

军方声明称，在加沙地带北部的其他打击中，4名哈马斯成员被打死。据军方消息，其中包括“努赫巴”部队战斗人员、参与10月7日进入以色列行动的人员以及一名营工程军官。军方表示，这些人在试图袭击以色列军人和民众后遭到打击。

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有关武器仓库的消息

以色列军方还表示，上周五在不同事件中打击了哈马斯军事派别一个小组的指挥官迪亚布·阿尔-拉赫曼·拉迪和一群武装人员。按军方说法，拉迪参与向该组织转移资金，而该团体的其他成员聚集起来策划针对平民和军人的袭击。

以方列出的死者包括狙击手穆斯塔法·哈桑·奥韦尼、反坦克武器操作员穆罕默德·阿布·胡韦希勒以及优素福·艾迪。据军方消息，艾迪于10月7日进入以色列，并参与了将前人质埃利·沙拉比、奥哈德·本-阿米和奥里·列维移交的仪式。

此外，以色列国防军和辛贝特表示，周四在加沙地带袭击并摧毁了4处哈马斯武器仓库。他们称，打击前已向平民发出警告，这些地点被用于储存旨在袭击以色列军人的武器。

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