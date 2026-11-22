以色列国防军表示，在过去三年中于战斗中受伤的军人中，约70%已重返军队服役。目前，以色列国防部康复部门登记的伤员约有3.1万人，《耶路撒冷邮报》报道。

以色列国防军在纪念以色列战争及敌对行动中受伤人员周开始前公布了这些数据。该活动由军队人事局、国防部康复部门以及以色列国防军残疾退伍军人组织举办。

社区会议

作为该周活动的一部分，“来自家乡的拥抱”倡议已启动。指挥官和地方政府负责人将举行会议，其中包括由居住在相关社区的受伤军人参与的小组讨论。其目标是向伤员致敬，并传播有关他们可获得的支持和服务的信息。

自2026年初以来，军方已在全国举办了12场面向受伤军人的行政援助活动。在这些活动中，军方和政府部门代表提供了有关交通、税收、许可证、工资及心理支持相关权利的信息。

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心理支持

据军方数据，自以色列与哈马斯的战争开始以来，战斗压力应对单位已收到约5800份求助请求。此外，指挥官在心理健康专业人士陪同下开展了超过9800场心理疏导会谈。

军队人事局还为完成现役预备役服役后的预备役人员制定了支持计划。为此，在拉马特甘的克法尔马卡比亚设立了预备役人员之家，计划在那里举行纪念仪式、心理疏导项目及其他活动。

与此同时，该报提及的一些专家和个别证词质疑，对患有创伤后应激障碍人员的支持是否足够，以及军人是否受到重返战斗的压力。还有批评称，治疗主要提供给前线战士，而其他类别军人的创伤经历可能仍被忽视。

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