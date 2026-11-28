以色列国防军表示，真主党组织成员利用民用渔船，对靠近黎巴嫩南部的海上安全区内的以色列海军力量进行侦察和监视。《耶路撒冷邮报》援引以色列军方的声明报道了这一消息。

拍摄与监视

以色列国防军称，这一情况是在审讯该组织行动人员期间得知的。军方表示，真主党成员乘坐渔船接近海上的以色列部队，拍摄他们并追踪军事活动。

以色列军方敦促在该地区作业的黎巴嫩居民和渔民保持高度谨慎，不要进入军事活动区域，并与在该地区行动的船只保持安全距离。以色列国防军称，这是一个真主党将民用海上活动用于自身目的的例子，军方评估认为，这会使黎巴嫩平民面临危险。

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黎巴嫩南部的行动

这一声明是在以色列继续在黎巴嫩南部开展针对真主党的行动之际发布的。以色列国防军还报告称，袭击了位于艾因阿特提内地区的拉德万部队训练营内数十枚火箭弹和发射装置。以色列军方称，这些武器原计划用于袭击以色列平民和军人。

以色列军方还报告称，11月19日对位于贝卡谷地詹塔地区的一处前真主党导弹生产和储存设施发动了空袭。此外，据军方称，11月16日，以色列空军在黎巴嫩与叙利亚边境附近打击了一批从叙利亚运往该组织行动人员的武器。

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