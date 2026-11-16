据《卫报》援引泄露文件报道，2024年初，以色列军方将350万张照片上传至亚马逊云平台，以使用Rekognition服务通过人脸识别分析巴勒斯坦人的图像。据该媒体称，上传这些照片的是以色列军队的一个部门，该部门保存着大量来自加沙和约旦河西岸巴勒斯坦人的图像。

数据库与人脸识别

这个名为Rolling Stone的部门隶属于一个军方软件部门。它得名于一个集中存储巴勒斯坦人数据的系统，其中包括基本个人和家庭信息、财产信息、通过检查站的记录、工作许可及犯罪活动数据。

《卫报》指出，由于以色列控制着加沙和约旦河西岸的人口登记册，该部门收集了数百万张为身份证件拍摄的照片。熟悉其工作的消息人士表示，这些照片经常被用于人脸识别程序，包括以色列士兵在约旦河西岸使用的Blue Wolf应用程序。

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2023年10月加沙地面行动开始后，以色列军方还在临时检查站收集了巴勒斯坦人的图像。不过，该媒体无法确定这些照片是否正是上传至Rekognition的350万张图像中的一部分。

与亚马逊的合作

文件显示，Rolling Stone在2023年期间将大量数据迁移至亚马逊云服务基础设施的一个隔离区段。这个用于存放与军事行动和情报收集有关的敏感材料的区段，被亚马逊及其客户称为“围墙花园”。

合作的基础是2021年达成的数十亿美元Project Nimbus协议，根据该协议，AWS和谷歌向以色列国家及军事机构提供云服务。AWS发言人表示，该公司无法查看客户在其云端部署的工作负载，且未经客户同意不会评论与客户的关系。以色列国防军表示，无意评论与行动需求相关的互动或服务。

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