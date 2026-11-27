11月27日，以色列军方对黎巴嫩南部发动空袭并开炮射击。与此同时，在该国南部和贝鲁特南郊上空记录到无人机和侦察机的密集活动，阿纳多卢通讯社报道。

对南部定居点的打击

据黎巴嫩官方国家新闻署报道，以色列战机袭击了阿尔坎塔拉镇。此外，扎乌塔尔沙尔基亚与迈法敦之间地区、卡法尔特布尼特郊区，以及阿尔坎塔拉与阿尔甘杜里耶之间地区也遭到一系列袭击。

以色列炮兵炮击了扎乌塔尔沙尔基亚与迈法敦之间地区。提尔以南的阿尔曼苏里海岸也遭到密集炮击。在阿尔坎塔拉，以色列军队实施了一次爆炸；与此同时，侦察机和无人机在黎巴嫩南部西部地区上空飞行，包括提尔上空。

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无人机飞越贝鲁特

一架以色列无人机被发现以极低高度飞越贝鲁特南郊。黎巴嫩当局表示，自3月2日以色列攻势开始以来，已有超过4300人死亡，另有12400人受伤，超过100万人被迫离开家园。

以色列控制着黎巴嫩南部的部分地区：其中一些已持续数十年，另一些则是在2023年至2024年上一次进攻行动后控制的。在当前攻势中，以色列军队已向黎巴嫩领土纵深推进超过10公里。尽管6月26日达成了一项由美国斡旋的协议，规定逐步撤出以色列军队、部署黎巴嫩军队并解除真主党武装，袭击仍在继续。

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