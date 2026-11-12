以色列军队11月12日在黎巴嫩南部多个居民点发动空袭、实施爆破行动并进行炮击。阿纳多卢通讯社援引黎巴嫩国家通讯社（NNA）报道称。

据NNA报道，宾特朱拜勒地区的哈达塔和曼苏里遭到空袭。利塔尼河附近的扎瓦塔尔沙尔基耶也传出重大爆炸消息。在坎塔拉，当天早些时候发生爆炸后又遭到空袭。

居民点遭袭和发生爆炸

在纳巴提耶地区的卡法尔泰布尼特，以色列空军袭击了该镇，随后当地发生重大爆炸。宾特朱拜勒地区的库宁也报告发生爆炸。

一架无人机在阿尔库卜地区卡法尔舒巴郊外的农民附近投下两枚震爆弹。以色列炮兵向拉沙夫郊外方向发射数枚炮弹，并用机枪向纳巴提耶附近的斯雷宾镇开火。

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无人机活动

在迈法敦，三架以色列无人机在不同事件中爆炸。其中两架在住宅楼顶引爆，另一架在该镇上空爆炸，碎片随后落入一栋房屋旁的花园。

黎巴嫩南部其他地区上空也记录到无人机活动。一架无人机低空飞越杰代代特马尔贾永的主广场，另一架则无声地低空飞越沿海城市提尔。

尽管贝鲁特与特拉维夫6月26日在美国斡旋下达成了一项框架协议，但袭击仍然发生。该协议规定，以色列军队逐步撤出被占领的黎巴嫩领土，以换取部署黎巴嫩军队及解除武装团体的武装。

黎巴嫩卫生部表示，截至11月5日，自3月2日以来，以色列的袭击已造成4390人死亡，另有12429人受伤。

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