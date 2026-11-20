以色列军机周四对黎巴嫩东部巴勒贝克地区詹塔村附近的阿尔-沙阿拉山区发动了五次空袭。巴勒贝克市可听到爆炸声，暂无人员伤亡信息，阿纳多卢通讯社报道，并援引黎巴嫩官方国家新闻通讯社的消息。

以色列军方声明

以色列军方表示，其空军根据情报对东部贝卡谷地的詹塔地区实施了打击。军方称，被打击的设施此前曾被真主党用于制造导弹和储存武器。

以色列军方还称，该设施在此前的战争期间已多次遭到袭击。军方表示，近日发现真主党成员返回该地点，并对入口实施打击，以防止该设施恢复。真主党未对这些说法发表评论。

三天前，以色列军方曾报告称，对黎巴嫩与叙利亚边境附近詹塔一批武器运输物资实施了打击。以方称，该批物资 предназначалась для真主党。

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该国南部的打击

黎巴嫩国家新闻通讯社还报告称，该国南部发生两架以色列无人机爆炸事件。其中一架击中舒金的一栋房屋，另一架在纳巴提耶·法乌卡一栋建筑的屋顶爆炸。该通讯社称，以色列空军袭击了扎乌塔尔·沙尔基耶与迈法敦之间的艾因·萨马希耶地区，并对坎塔拉发动了两次打击。

在迈尔季欧云地区，以色列部队向希亚姆方向发射了八枚炮弹。炮击和空袭还针对哈斯拜亚地区卡法尔舒巴北部郊区。碎片落在住宅楼附近，造成财产损失，但没有人员伤亡。

袭击发生时，贝鲁特和特拉维夫已于6月26日在美国斡旋下达成框架协议。该协议规定以色列军队从被占领土撤出，并部署黎巴嫩军队。据阿纳多卢通讯社报道，以色列仍控制黎巴嫩南部的领土，包括在2023年至2024年战争期间夺取的地区。

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