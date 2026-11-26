以色列军队周四对黎巴嫩南部多个地区实施空袭和炮击。以色列无人机还飞越贝鲁特和南部城市提尔上空，据阿纳多卢通讯社援引黎巴嫩官方媒体报道。

对居民点的袭击

据黎巴嫩国家新闻机构报道，以色列军机摧毁了宾特朱拜勒地区哈里斯镇的一座建筑，并袭击了纳巴泰地区的卡法尔泰卜尼特。黎明时分，以色列炮兵从瓦迪萨卢基方向炮击了瓦迪胡贾伊尔和卡布里哈附近地区，随后又炮击了哈达塔郊区。

整夜期间，炮兵多次炮击马尔贾永平原。在马尔贾永地区，阿代塞艾尔库赛尔镇传出三声爆炸，以色列部队则在希亚姆展开大规模搜查。据该机构称，一架无人机在贝鲁特上空低空飞行，另一架则飞越提尔及邻近地区。

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伤亡与协议

黎巴嫩当局表示，自3月2日以来，以色列袭击已造成超过4,300人死亡，另有12,400人受伤，超过100万人被迫离开家园。尽管黎巴嫩与以色列于6月26日在美国斡旋下达成协议，袭击仍在持续。该协议规定以色列军队逐步撤出黎巴嫩领土、部署黎巴嫩军队以及解除真主党的武装。

该机构称，以色列数十年来一直占领黎巴嫩南部部分地区，并在2023年至2024年冲突后占领其他领土。在本轮攻势中，以色列部队已向黎巴嫩领土纵深推进超过10公里。

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