以色列军队继续炮击黎巴嫩南部——阿纳多卢通讯社

尽管黎巴嫩与以色列6月在美国斡旋下达成框架协议，以色列军队仍继续在黎巴嫩南部开展行动并进行炮击。据阿纳多卢通讯社援引黎巴嫩国家通讯社的消息报道。

行动与炮击

据该通讯社报道，以色列军方在巴尼哈扬开展了一次拆除行动，未透露该行动性质的细节。以军还在马尔贾云地区的希亚姆开展搜查行动，炮兵则炮击了杰拜勒阿米勒地区瓦迪胡杰尔周边地区。

夜间，宾特朱拜勒地区巴拉阿奇特周边以及瓦迪齐卜金遭到间歇性炮火袭击。周五晚间，以色列炮兵还炮击了哈里斯和哈达塔两座城镇之间的阿尔阿赖什地区。在提尔以南的曼苏里和拜特赛亚德附近，以色列军队使用大口径机枪开火并动用炮兵。

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框架协议的条件

6月达成的协议规定，以色列军队将逐步从被占领的黎巴嫩领土撤出，以换取黎巴嫩军队部署并由其承担这些地区的安全责任。

黎巴嫩卫生部表示，截至11月5日，自3月2日以来，以色列袭击已造成4,390人死亡、12,429人受伤。阿纳多卢通讯社还指出，以色列继续控制黎巴嫩南部地区，包括数十年前占领的阵地，以及在2023年至2024年战争期间夺取的领土。

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