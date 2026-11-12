以色列警方报告称，已拘留4名涉嫌参与9月约旦河西岸巴勒斯坦村庄贾卢德袭击事件的人员。9月28日至29日，图巴西家族成员试图返回家中时，两栋房屋被烧毁，3名边境警察受伤。据《耶路撒冷邮报》援引以色列警方和法院案件材料报道。

两名青少年受到限制

两名被拘留者分别为16岁和17岁，来自耶路撒冷和内蒂沃特，他们被带往耶路撒冷地区法院。警方称，两人在限制条件下获释，其中包括60天内不得进入该地区。

另外两名嫌疑人分别为21岁和25岁，居住在约旦河西岸北部。他们仍被拘押，并将出庭接受法官审理。犹太和撒马利亚区警察以及辛贝特安全部门正在调查暴力、袭击安全部队人员和纵火事件。执法人员表示，他们已在现场收集证据并询问证人。

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初步维修评估

国家还告知高等法院，将图巴西家族两栋被烧毁的房屋恢复至适宜居住的状态，初步预计需要约三个月。家属代表、巴勒斯坦联络代表、一名工程师以及以色列国防军代表检查了损毁情况；军方代表团中包括一名民政管理局代表。

附近陶菲克·舒韦基的房屋于10月24日被烧毁，此前以色列人曾在那里停留。以色列国防军表示，起火时其士兵正抵达现场疏散以色列人；起火原因正在调查中。专家尚未检查这栋房屋。

根据国家提交的材料，为确保这些家庭安全返回，并防止以色列人在该地区安置，已制定了重复行动和机动巡逻计划。维修完成后，居民将在保护下返回。

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