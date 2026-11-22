以色列巴特亚姆市向耶路撒冷地区法院起诉伊朗，要求赔偿7000万欧元，用于补偿导弹袭击住宅区对城市基础设施造成的损失。Tagesschau报道称。

巴特亚姆市长茨维卡·布罗特表示，该市希望追究伊朗对这次袭击后果的责任。据该媒体报道，他曾前往纽约，向伊朗代表送达起诉书。

数百个家庭尚未返回家园

特拉维夫以南地区遭袭后，超过100栋建筑受损，其中22栋将被拆除。超过500个家庭至今仍无法返回住所。国家为人们支付酒店住宿和租房费用。

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一名居民埃利·伊茨哈基扬住在一栋十层建筑的九层，该楼被一枚装有约500公斤炸药的导弹击中。他在大楼的垃圾通道中幸存下来。据他所说，袭击发生时，垃圾房内有9人。他的9名邻居遇难，该建筑随后被拆除。

法院裁决或为其他诉讼铺平道路

代表巴特亚姆处理此案的律师尼察娜·莱特纳认为，伊朗不太可能对该诉讼作出回应。不过，她表示，缺席判决可能会允许使用以色列根据旧石油协议仍欠伊朗的资金。

莱特纳表示，此案胜诉可能为其他受影响的公民和城市提起单独诉讼打开可能性。据Tagesschau报道，重建被毁街区可能需要多年：伊茨哈基扬原住宅楼所在地计划在大约七年后建成一座新的住宅塔楼。

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