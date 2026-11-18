在加沙地带，以色列四旋翼无人机投下了附有小包咖啡和香烟的传单。传单上印有WhatsApp号码以及呼吁民众寻求帮助或提供有关哈马斯和其他巴勒斯坦武装组织信息的消息；据称，这些号码属于以色列安全部门，The National报道。

居民称，在加沙城、代尔拜拉赫及其他地区都发现了此类材料被空投。部分传单上印有自2023年10月战争开始以来在以色列袭击中死亡的巴勒斯坦人的姓名和照片，或印有被认为可能仍是以色列目标者的信息。

居民反应

35岁的蔬菜商贩莫阿门·阿布·阿杰瓦从加沙城转移至代尔拜拉赫。他说，无人机在城市市场上空投下传单。据他称，人们收集传单主要是为了上面附带的物品，而不是因为想与以色列军方联系。

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阿布·阿杰瓦称，将提供援助的承诺与要求举报巴勒斯坦武装组织成员的呼吁结合在一起是矛盾的。他表示，以色列应当允许必需品通过边境口岸进入加沙，而不是在发放个别物品的同时附上招募呼吁。

安全部门警告

29岁的贾巴利亚难民营居民阿米尔·诺法尔说，他在加沙城的阿尔萨拉亚附近看到了传单。据他称，人们拿走咖啡和香烟后，便撕毁或焚烧传单，并嘲笑其内容。

巴勒斯坦安全机构警告居民不要拨打所列号码。加沙内部安全部门的一名代表表示，此前也曾空投附有香烟、咖啡或巧克力的类似材料。他声称，少数寻求人道援助的人在进行此类接触后，后来被招募为以色列情报部门工作，起初并未意识到这一点。

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