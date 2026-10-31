以色列军方宣布，位于被占领约旦河西岸希伯伦的艾因代尔巴哈地区为封闭军事区。据阿纳多卢通讯社报道并援引目击者的话称，此举发生在10月23日开始的行动第九天。

目击者称，10月30日晚，以色列军队乘坐军车进入该地区，搜查住宅并拘留数名年轻男子。据他们称，军方通过扩音器宣布，居民不得留在该地区或在其中通行。

当地媒体传播了以色列军人出现在该地区不同地点的视频。包括Quds Network发布的其他画面显示，巴勒斯坦人被拘留，被迫将双手放在头上，随后被带往未知地点。

房屋拆除和封锁

据当地消息人士和目击者称，以色列军队拆除了艾因代尔巴哈地区哈穆达·瓦埃勒·穆罕默德·贾比和艾哈迈德·巴萨姆·穆罕默德·阿舒尔·贾比的房屋。拆除发生在以色列指控这两名男子于10月23日在希伯伦以西的法尔什阿尔哈瓦地区实施枪击之后。

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自行动开始以来，以色列军队对希伯伦及周边村庄实施封锁。该通讯社指出，军方还占据了吉拉达和艾因代尔巴哈地区的房屋，并将其改建为军事营房。

希伯伦市政府表示，由于此次行动，来自780个家庭的4969名巴勒斯坦人被迫流离失所。巴勒斯坦囚犯协会称，从周五至周三期间，以色列军队在希伯伦省拘留了110名巴勒斯坦人。

橄榄采摘期间的袭击

巴勒斯坦殖民化和抵抗隔离墙委员会表示，10月30日，在希伯伦市中心泰勒鲁迈达地区，一个正在采摘橄榄的家庭遭到以色列定居者袭击，造成5名巴勒斯坦人受伤。该委员会称，袭击者殴打人员、使用胡椒喷雾、投掷石块，并盗走了收获的作物。

该委员会还表示，位于希伯伦以南马萨费尔亚塔的一处农业设施及设备被完全烧毁，杜拉和阿什舒尤赫两地农民的工作也受到阻碍。巴勒斯坦囚犯协会称，限制措施和围困还扰乱了66所学校的教学，影响2872名学生。

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