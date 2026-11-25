在被占领的约旦河西岸纳布卢斯西北部的布尔卡村，以色列军方突袭了两所男校——一所小学和一所中学。据阿纳多卢通讯社报道，军方迫使教师离开建筑物，当时学生和教职人员都在里面。

突袭学校

布尔卡地方委员会成员萨米·达格拉斯表示，军方进入该村，封锁了数条道路，并进入了两所学校的校区。他说，突袭发生在晨间集会期间，军方一直留在附近，直到家长前来接走孩子。

军方还通过检查站封锁了进入该村的入口。达格拉斯表示，军方经常突袭这些学校，声称其士兵据称遭到石块袭击。此前，军方将此类说法与学生据称向附近道路上的以色列车辆投掷石块联系起来。

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约旦河西岸的拘留

另据巴勒斯坦囚犯事务媒体服务机构称，在约旦河西岸不同地区的突袭行动中，10名巴勒斯坦人被拘留，其中包括一名17岁少年。4人在希伯伦省南部被拘留，地点是阿什-舒尤赫镇和瓦迪-阿什-沙杰纳村的住宅突袭行动中。

该机构称，突袭伴随着住宅搜查和人身攻击。处理囚犯事务的巴勒斯坦机构记录显示，自2023年10月加沙战争爆发至10月12日，约旦河西岸共有超过2.6万人被拘留，其中包括后来获释的人。巴勒斯坦消息人士还称，约旦河西岸包括东耶路撒冷在内的袭击已造成超过1220人死亡、约13,750人受伤。

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