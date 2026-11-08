据叙利亚国家电视台报道，阿纳多卢通讯社称，2026年11月8日，以色列军队进入叙利亚库奈特拉省阿尔萨马达尼亚·加尔比亚村一所学校的校园，并搜查了数所住宅。

由14辆车辆组成的巡逻队

Al-Ikhbariya电视台报道称，一支由14辆军车组成的巡逻队进入该村。该台称，军人强行打开学校大门并进入校园。报道中没有关于人员伤亡或被拘留者的信息。

当天早些时候，以色列军队在库奈特拉省北部设立了一个临时检查站。另一支部队向德拉省西部的瓦迪·拉卡德方向推进。

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在库奈特拉和德拉的行动

以色列工程部队还继续在库奈特拉南部赛达·汉努特附近修建防御工事。阿纳多卢通讯社指出，以色列军队多次在库奈特拉和德拉开展突袭：设立军事检查站、搜查住宅、拘留平民，并用推土机推平农田。

在巴沙尔·阿萨德政权于2024年12月垮台后，尽管存在1974年《部队脱离接触协议》，以色列仍扩大了在叙利亚与被占领的戈兰高地之间缓冲区的军事存在，并向该国南部地区推进。大马士革多次要求以色列军队撤出叙利亚领土，称这些行动侵犯了该国主权并违反了《部队脱离接触协议》。

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