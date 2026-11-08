在被占领的约旦河西岸，以色列军方打伤了一名巴勒斯坦儿童，并拘留了两名男子。阿纳多卢通讯社援引巴勒斯坦媒体报道称。

据巴勒斯坦电视台报道，这名儿童在盖勒吉利耶北部卡夫尔萨巴地区附近的一次突袭中脚部受伤。

拘留和搜查

巴勒斯坦通讯社Wafa报道称，以色列军方在希伯伦一名男子家中将其拘留，并在拉马拉以东的泰贝拘留了另一名男子。第二名被拘留者的汽车也被没收。

据Wafa报道，在希伯伦，军方进入另一所房屋，将一家人关在一个房间内，并搜查了住宅。数百名以色列定居者在军方保护下进入希伯伦老城，并迫使店主停止营业。该通讯社称，定居者还砸碎了舒哈达街一所巴勒斯坦住宅的窗户。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

其他地区的突袭

据Wafa报道，在杰宁以西，定居者袭击了正在采摘橄榄的巴勒斯坦人，并夺走了一台拖拉机和部分收成。在伯利恒以东的基桑，据该通讯社称，一名定居者袭击了一名巴勒斯坦人并拿走了其物品。

Wafa还报道称，在拉马拉地区的杜拉阿尔卡拉和尼林，以色列军方突袭期间，巴勒斯坦人与以色列军方发生冲突。在图勒凯尔姆省，军方在四个居民点实施突袭，阻碍车辆通行，并使用了震爆弹。当地未报告有人员受伤或被拘留。

巴勒斯坦之声电台还报道了在伯利恒、纳布卢斯、图巴斯、杰宁和拉马拉地区城镇及村庄进行的更多突袭。

关注我们在