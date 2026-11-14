据当地消息人士称，在巴勒斯坦被占领的约旦河西岸，以色列军方在纳布卢斯的突袭行动中拘留了10名巴勒斯坦人，其中包括一名女性。阿纳多卢通讯社报道了这一消息。

纳布卢斯的突袭

据该通讯社消息人士透露，以色列军车进入了纳布卢斯以东的巴拉塔和阿斯卡尔难民营、该市以西的艾因贝特阿尔马难民营，以及伊斯坎鲁杰布、阿尔马萨金阿什沙阿比亚、巴拉塔阿尔巴拉德和阿斯卡尔阿尔巴拉德地区。

据当地消息人士称，军方疏散了纳布卢斯东部一所房屋的居民，并在其中设立了军事哨所。他们还在那里审问了数名巴勒斯坦人。根据这些消息，数名年轻男子在巴拉塔难民营和巴拉塔阿尔巴拉德地区的突袭中遭军方殴打后受伤。

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行动限制

以色列军队还搜查了图巴斯以南塔蒙镇的数所房屋，并加强了约旦河谷北部艾因沙布利检查站的限制，使当地居民出行更加困难。在杰宁省，他们突袭了该市以东阿尔穆盖伊尔村的房屋，并进入杰宁西南部的瓦迪布尔金地区。

在约旦河西岸南部，军方关闭了希伯伦以南阿尔法瓦尔难民营入口处军事大门附近的一条支路。在拉马拉以西的贝图尼亚，以色列军队进行了突袭，并封锁了该市东北部阿尔穆盖伊尔村的入口。

巴勒斯坦WAFA通讯社报道，周五晚间，军方进入阿尔穆盖伊尔村一处正在举行婚礼的大厅，向约150名宾客使用催泪瓦斯，并拘留了包括新郎哈桑·阿布·阿利亚在内的4人。该通讯社称，他们数小时后获释。

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