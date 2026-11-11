独立以色列教授阿米特·蒂罗什表示，他对加沙北部卡迈勒·阿德万医院院长胡萨姆·阿布·萨菲亚的健康状况深感担忧。据《卫报》报道，以色列在未提出正式指控的情况下拘押这名医生近23个月。阿布·萨菲亚于2024年12月27日在工作地点被拘留，随后被转移到地下拉凯费特监狱的一间单独监禁牢房。

体重下降与医疗投诉

蒂罗什查阅了以色列人权医师组织获得的医疗文件后表示，阿布·萨菲亚的体重从2025年1月的90公斤降至2026年5月的76公斤。这位教授指出，对胸痛的检查不足、疥疮治疗延误，以及需要进一步检查的血红蛋白水平下降。

他说，体重减轻14公斤是一个令人担忧的症状，尤其是在原因尚未确定的情况下。7月，医疗记录还记载了眼部附近淤伤、头晕和肋骨疼痛。阿布·萨菲亚告诉律师，他曾遭监狱看守殴打，但蒂罗什指出，记录并未解释这些伤势的来源。

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法院拒绝

上个月，以色列最高法院驳回了要求释放这名医生的申请。随后，地区法院也拒绝进行独立医疗检查。根据法院裁决，以色列当局称阿布·萨菲亚夸大了健康问题、在狱中创建组织、影响其他被拘押者，并维持国际联系。

以色列人权医师组织表示，这些说法不是拒绝独立检查的理由，该组织称这名医生有权接受独立检查。阿布·萨菲亚与超过375名医务人员一起被归类为“非法战斗人员”——以色列利用这一身份进行长期无审判拘押。

以色列监狱管理局的一名代表称，这些指控是诋毁以色列行动的一部分，并表示该机构依法行事，且一直受到司法监督。阿布·萨菲亚的家人在他被监禁期间未与他有直接联系。

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