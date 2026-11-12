以色列对加沙地带南部汗尤尼斯纳赛尔医院大楼发动的空袭造成至少6人死亡，另有20人受伤。《塞浦路斯邮报》援引加沙民防部门发言人马哈茂德·巴萨尔的话报道称，医护人员确认死者之一为外科医生雷齐克·阿布希拉。

外科部门受损

巴萨尔表示，袭击击中了医院的外科部门，并造成严重破坏。路透社从该医疗机构拍摄的视频显示，房间内散落着碎片和家具，天花板和电线受损。

伤者被用担架穿过走廊转移，或在帮助下穿过废墟。救援人员在大楼附近开展工作，遇难者遗体也被从医院中抬出。一名哈马斯代表谴责此次袭击，称其为战争罪。

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以色列军方立场

以色列军方表示，此次袭击的目标是一名哈马斯高级武装人员及该组织武装翼的其他成员，军方称他们当时在医院院区内活动。以色列军方还指责哈马斯将医院综合体用作指挥中心、武器储存地点、观察哨和武装人员的藏身处。

路透社无法独立核实以方的这些说法。以色列称，哈马斯正试图重组并恢复其武器库；而该组织则称其遵守为期一年的停火协议，并指责以色列试图破坏该协议。

伤亡数据

据加沙卫生部门称，自达成停火协议以来，至少有1,600名巴勒斯坦人在以色列袭击中死亡。以色列报告称有4名军人死亡。加沙卫生部门估计，自以色列于2023年10月开始军事行动以来，已有超过7.4万人死亡。以色列在哈马斯武装人员袭击该国南部后发起攻势；据以方数据，该袭击造成约1,200人死亡。

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