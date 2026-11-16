在被占领的约旦河西岸、杰宁附近，一辆以色列军用吉普车撞倒了两名巴勒斯坦人。据阿纳多卢通讯社援引巴勒斯坦红新月会的消息报道，两名男子均脚部骨折，其中一人还头部受伤。

事件发生在杰宁以东，医护人员随后将伤者送往医院。巴勒斯坦通讯社Wafa报道称，两名男子当时正骑摩托车，一辆车辆撞上了他们。

伯利恒附近的拘留

Wafa报道，在伯利恒省阿尔瓦拉贾村附近，以色列军方拘留了巴勒斯坦工人，并在释放他们前对其进行残酷殴打。

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在拉马拉东北部的图尔穆斯阿亚，持械以色列定居者袭击了一所巴勒斯坦住宅。此后，以色列部队对该镇进行了突袭，在婚礼大厅附近使用催泪瓦斯，并拘留了数名年轻男子。据Wafa称，除一人外，其余人员后来均获释。

财产受损和房屋拆除

在图巴斯东南部的拉斯艾哈迈尔，四名乘坐全地形车的以色列定居者破坏了太阳能供电系统，当地定居点监测官员穆塔兹·比沙拉特表示。他说，他们还撕破了覆盖从该地区流离失所家庭帐篷和临时住所的篷布。

耶路撒冷省政府称，在东耶路撒冷，以色列当局以无许可证建设为由，迫使两个巴勒斯坦家庭拆除自己的房屋。据阿纳多卢通讯社报道，近期以色列军队的突袭和定居者暴力事件在被占领的约旦河西岸加剧。

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