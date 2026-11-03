以色列警察被控性犯罪——《耶路撒冷邮报》

据《耶路撒冷邮报》援引以色列司法部警察调查司的消息，以色列贝特谢安警察局警员罗尼·奥维德被控在巡逻期间对两名女同事实施未经同意的猥亵行为和性骚扰。

夜间巡逻期间的事件

根据起诉书，其中一起事件发生在2025年4月的一次联合夜间巡逻期间。调查人员称，奥维德在贝特谢安附近的一片树林中停下警车，开始就同事的身体发表带有性意味的评论。随后，检方称，他触摸了她的手臂和腿部，之后隔着衣服触摸了她的生殖器。该女子试图用双手遮挡自己，以避免进一步触碰。

此后，这名警员据称将同事带到另一处观景点，继续询问她的性生活并描述性行为。据起诉书所述，当两人下车后，奥维德从背后贴近她、拥抱她并亲吻她的脖子。这名同事推开他的手，回到巡逻车内，并要求他送她回警局。

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其他指控

第二项指控涉及大约发生在2023年8月至10月期间的事件。检方称，在联合巡逻期间，奥维德将另一名警察工作人员带到偏远地点，详细询问她的性偏好和习惯，同时讲述自己的相关情况。该女子要求他停止，或拒绝参与此类谈话。这一事件被认定为多次性骚扰。

以色列警察调查司公布了这些指控，该机构在以色列以缩写Mahash闻名。9月，以色列高等法院在审理相关诉讼期间，暂时中止了改革该机构结构的法律中部分条款的效力，其中包括任命官员的规定。

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