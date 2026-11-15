在中国，国家电视台CCTV的视频显示，一架J-10C战斗机携带一枚空对地导弹，该导弹可能是俄制Kh-29T的中国改进型。起飞期间，这枚弹药挂载在飞机下方，《南华早报》报道。

CCTV于周三在社交媒体上发布了该视频。中国军事博主注意到了这枚导弹。数年前，这种弹药的改进型曾被发现挂载于JH-7A战斗轰炸机上，5月也曾出现在J-16战斗机上。

可能升级的制导系统

根据中国社交媒体帖文，J-10C所携导弹可能配备了升级后的成像红外导引头，而非原版俄罗斯型号。不过，《南华早报》无法独立核实此次改进的细节。

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Kh-29T重约685公斤，其穿甲高爆战斗部重320公斤。该导弹旨在对加固目标实施精确战术打击，包括掩体、桥梁、跑道和水面舰艇，射程为10至30公里。

J-10C的武器装备

J-10战斗机由成都飞机工业公司研制。这是一种单发中型多用途飞机，J-10系列是中国人民解放军战斗机中数量最多的机型，现役约600架。

在改进型Kh-29T出现之前，KD-88巡航导弹被称为J-10C主要的有动力对地打击武器，其宣称射程超过200公里。其射程使其能够在不进入防空力量强大的空域的情况下实施打击，但单次发射的成本明显高于采用火箭发动机的Kh-29。该战斗机还可携带空对空和空对舰导弹。

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