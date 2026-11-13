在布基纳法索北部、靠近马里边境地区，与“基地”组织有关联的“支持伊斯兰与穆斯林组织”（JNIM）和与“伊斯兰国”有关联的“萨赫勒省伊斯兰国”（ISSP）之间的战斗加剧。半岛电视台报道称，自9月初以来，这两个组织一直在争夺边境地区的领土控制权和影响力。

有关重大伤亡的说法

首批重大冲突之一发生在9月初，地点位于马里边境附近的卡查姆。ISSP称，其打死了200多名JNIM武装人员，俘获30多人，并缴获武器和摩托车。这些数据尚未得到独立证实。冲突数据地点与事件项目（ACLED）分析师海尼·恩赛比亚表示，如果得到证实，所称死亡人数将使这场战斗成为两个组织之间伤亡最惨重的冲突。

10月9日，北部乌达兰省甘达杜里地区的冲突升级。此后，“伊斯兰国”出版物《Al-Naba》宣称，超过400名JNIM武装人员死亡。JNIM没有公开评论这些说法，也没有独立的伤亡人数评估。11月1日，ISSP发布了照片，并称其为己方获胜的证据。地区媒体i-Sahel在照片中数到至少120具尸体，但无法确定这些人是否参与了所称的战斗。

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该地区的安全危机

JNIM与ISSP之间的竞争自2019年持续至今。ACLED的数据显示，此后双方发生约320起武装冲突，造成超过2,200名武装人员死亡。与此同时，JNIM在与布基纳法索政府军的斗争中持续占据优势。ACLED在其2026年3月的报告中记录了JNIM在2月针对军方以及获得国家支持的保卫祖国志愿者的行动中发动的30多次袭击。该监测组织称，这些袭击造成120多名军人、森林护卫人员和民兵成员死亡。

联合国估计，2026年布基纳法索约有450万人需要人道主义援助。最近一次汇总的官方国内流离失所人数估计于2023年3月发布，约为210万人。ACLED还记录到JNIM与ISSP之间的对抗已蔓延至尼日尔的蒂拉贝里和多索地区，以及尼日利亚的凯比州。

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