Johannesburg Water建议将用水量减少15%——TimesLIVE

南非约翰内斯堡的市政公司Johannesburg Water提议收紧一级用水限制，以将当前需求减少约15%。该市正经历严重的水危机：高需求和过度用水使蓄水池和水塔无法补充储水，导致水压偏低、供水时断时续以及长时间停水，TimesLIVE报道。

哪些地区受到危机影响

技术团队正在重新配置管网，并有针对性地限制供水，以平衡可用资源并稳定配水。问题影响到Commando系统，该系统包括Crosby、Brixton和Hursthill；包括Parktown、Berea、Yeoville和Linksfield的Central；以及涵盖Bryanston、Illovo和Morningside的Sandton。Midrand、Randburg—Roodepoort、Soweto以及该市南部地区的部分区域也出现供水中断。

Johannesburg Water发言人Nombuso Shabalala表示，位于高地的地区将最严重地受到蓄水池和水塔水位下降的影响。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

拟议限制措施

拟议措施包括禁止在6:00至18:00期间浇水、强制要求在水管上使用喷头、禁止用水清洗硬质铺装表面，以及禁止为建筑施工润湿沙子。该市还提议停止灌溉公园和公共空间。Johannesburg Roads Agency和Johannesburg Water的承包商可能被要求在道路建设和水动力清洗作业中使用经处理的污水，而非饮用水。

如果这些措施实施后需求仍继续增长，Johannesburg Water将考虑实施二级限制。民主联盟议员Ralph Bittkau表示，这些限制是当局无法确保充足供水的结果，并称Johannesburg Water因非法接入、绕过水表和技术损失而流失49.8%的水。非洲人国民大会地区分支质疑Rand Water限制向约翰内斯堡批量供水的决定，并呼吁该公司公开解释作出这一决定的过程。

关注我们在