新加坡星展银行和摩根大通连接了各自的存款区块链网络，允许获批客户在新加坡与美国之间全天候转移代币化美元，包括在周末。CoinDesk报道称。

这一新连接整合了 DBS Token Services 与 Kinexys by J.P. Morgan——摩根大通负责支付业务的区块链部门。两个系统均在封闭的区块链网络中运行，只有获批银行和客户可以访问。

这并非加密货币

转账以代币化存款的形式进行——即对以美元计价的普通银行存款的数字记录。这类资金并非一种新的加密货币：银行将客户余额作为数字代币记录在其区块链网络中，从而能够在传统支付系统常规运行时间之外进行交易。

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为协调结算，银行使用了它们曾协助创建的 Partior 网络。该倡议还与由新加坡金融管理局领导的 BLOOM 项目有关。DBS 和摩根大通在该项目中共同领导一个有关不同数字货币系统互操作性的工作组。

传统账户的限制

Kinexys 网络中的转账全年全天候可用。与此同时，传统银行账户与摩根大通区块链账户之间的交易在每周六有三个小时无法进行——美国东部时间15:00至18:00。报道指出，该银行正在开发解决方案以消除这一限制。

支付公司 Ant International 计划利用这一新连接，在其新加坡和美国实体之间管理资金。据 Money20/20 和 FXC Intelligence 的数据，亚洲流出型跨境支付规模可能从2025年的13.5万亿美元增长至2033年的24万亿美元。

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