摩根大通预计10月石油供应过剩140万桶/日——OilPrice

受高油价导致需求下降影响，全球原油市场再次走向供应过剩。据OilPrice报道，高盛和摩根大通的分析师认为，对石油短缺的担忧正在减弱，而对供应过剩的担忧正在加剧。

摩根大通的评估

摩根大通表示，9月全球石油市场恢复至110万桶/日的供应过剩。根据该行的评估，10月供应过剩扩大至140万桶/日，接近去年的平均水平130万桶/日。

与此同时，在有关波斯湾石油出口恢复的报道背景下，高盛认为9月和10月市场处于平衡状态。该行还表示，在过去两个月中未发现全球石油库存下降，尽管此前几个月库存一直在减少。

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霍尔木兹海峡的流量

根据分析公司Vortexa的数据，经霍尔木兹海峡运输的石油流量，包括凝析油，约为1400万桶/日。这相当于战前水平的86%。与此同时，Vortexa分析师乔治·莫里斯指出，由于霍尔木兹海峡风险升高，10月中东海运石油出口较近期高点略有下降。

国际能源署的评估

国际能源署在月度报告中估计，今年全球石油需求损失为260万桶/日。该机构还估计，9月供应恢复量为250万桶/日，但警告称，按年度计算，供应将减少580万桶/日，降至1.007亿桶/日。

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