日本铁路公司JR East正在东京新宿站测试一台自主垃圾收集机器人。这款由美国加利福尼亚州公司Cartken开发的设备于9月8日开始在车站大厅进行测试。该机器人配备一个40升容器，旨在减轻负责维护大型车站垃圾桶的工作人员负担，据《日本时报》报道。

为拥挤车站设计的机器人

该机器人借助传感器和已加载的区域地图进行导航，操作员可以远程监控和控制它。传感器还会追踪容器的装满程度：设备应在容器溢满前停止。

JR East代表Rina Mitomo表示，为了在人流密集的场所运行，必须规划路线，确保机器人不会逆着主要客流移动。测试还发现，较低的速度可以缩短机器在人前自动刹车的安全距离，并使移动更加平稳。

在现阶段，机器人在非高峰时段能较为轻松地在车站内移动。JR East尚未完成对乘客接受程度的评估，但公司称，初步反馈比预期更积极。未来，这家运营商考虑将此类机器人用于发布列车运行信息、车站导航、展示广告和销售商品。

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公共垃圾桶短缺

公共垃圾桶不足是日本游客面临的显著不便之一。在日本观光厅于2025年11月至2026年1月对4,110名离境外国人进行的一项调查中，17.2%的受访者抱怨了这一问题。

1995年东京地铁沙林毒气袭击事件及随后采取的安全措施后，许多公共场所开始撤除垃圾桶。Tokyo Metro尤其在2022年1月以安全风险为由，拆除了其所有车站的垃圾桶。有关部门还将垃圾桶满溢、非法倾倒生活垃圾和维护成本列为原因。

技术解决方案之一是太阳能智能垃圾桶SmaGO，该设备每五分钟自动压缩一次垃圾。据经销商Forcetec称，其容量约为普通垃圾桶的五倍。日本约80个地点运行着约650台此类设备，其中118台安装在东京巨蛋。

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