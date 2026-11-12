印度内阁于11月11日批准在新德里建设Yuge Yugeen Bharat大型博物馆，致力于展示该国的历史与文明。印度政府估计，该项目耗资约3.4亿美元，Asharq Al-Awsat报道。

博物馆设于前政府建筑内

Yuge Yugeen Bharat这一名称大致可译为“穿越时代的印度”，并指向该国古老的梵文名称“Bharat”。博物馆将设在北区和南区大楼内，这些建筑曾是公务员办公场所，由英国建筑师埃德温·鲁琴斯和赫伯特·贝克于20世纪20年代设计。

根据政府声明，该综合体的规划面积约为178,509平方米。印度内阁表示，在与大型国际博物馆比较后，Yuge Yugeen Bharat将拥有世界上最大的展览面积。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

首个展厅开放

首个展厅计划于2027年底向访客开放，整个项目预计在2030—2031财年完成。来自国家和州立博物馆、考古收藏以及私人藏品的约180万件物品，已被确定为潜在展品。

印度政府称，这一未来机构将是一所国家公共文化机构，旨在创造学习、研究和文化交流的机会。该项目预计每年接待多达1000万名访客。

关注我们在