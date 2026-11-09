特立尼达和多巴哥内阁可能在未来几天审议关于恢复帕里亚湾沿岸Pointe-à-Pierre炼油厂运营的提议。能源部长鲁达尔·穆尼拉尔11月6日表示，The Rio Times报道。

审议计划及投资者招标

部长表示，政府正在完成文件和法律程序的准备工作。到2026年底，当局预计将发布征求建议书，即遴选对该项目感兴趣公司的正式程序。

穆尼拉尔称，当地和国际机构均对恢复该工厂运营表现出兴趣。国有公司Guaracara Refining Company拥有该企业的资产并负责其技术维护，该公司与技术专家一起向部长保证，该炼油厂可以重新启动。

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可能的启动时间

部长表示，在获得必要投资后，石油加工可在三至六个月内恢复。特立尼达和多巴哥政府力图让该国重返国际炼油市场，并向加勒比共同体CARICOM成员国及其他市场供应汽油、柴油和航空燃料。

Pointe-à-Pierre炼油厂于2018年在国有石油公司Petrotrin重组期间停止加工石油。当时，数千人失业。穆尼拉尔还称，邻国圭亚那石油产量增长以及区域原油供应的存在是具有前景的因素。

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