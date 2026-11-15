佛得角或将首次选出女总统——《印度教徒报》

佛得角于11月15日举行总统选举，前司法部长若阿娜·罗莎与寻求连任的现任总统若泽·马里亚·内维斯展开竞争。罗莎可能成为该国自1975年脱离葡萄牙独立以来首位当选总统的女性，《印度教徒报》报道。

六名候选人及可能举行的第二轮投票

共有六名候选人参加选举。如果无人获得超过50%的选票，第二轮投票将于11月29日举行。若阿娜·罗莎得到反对派民主运动的支持。她是佛得角独立以来首位竞选总统职位的女性候选人。

女性此前已在该国政府中担任高级职务，但佛得角至今既没有女总理，也没有女总统。在该国议会制体系中，主要行政权属于总理，而总统职位主要具有代表性。不过，由直接投票选出的国家元首可以否决法律。

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政治力量的对抗

内维斯在2021年的上一次总统选举中获胜，获得约52%的选票。在本次竞选中，他承诺争取跨党派支持，以改善住房条件、医疗保健和教育，创造就业岗位并提高工资。

罗莎强调需要维护权力平衡。支持内维斯的佛得角非洲独立党于5月赢得议会多数席位，结束了民主运动长达十年的执政。罗莎获胜将意味着总统职位和政府将再次落入政治对手手中。

佛得角是位于大西洋、靠近西非海岸的岛国，人口约50万。该国近7.7万名海外公民已登记投票，约占全部选民的五分之一。

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