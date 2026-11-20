加州州长加文·纽森的政府提议赋予州政府紧急叫停人工智能模型运行的权力，前提是这些模型构成迫在眉睫的灾难性损害威胁。这项倡议是加强对先进AI系统大型开发商监管建议的一部分。

标准与独立验证

据阿纳多卢通讯社报道，题为《2026年及未来的AI安全》的报告于11月16日发布。该报告由加州政府运营局与加州应急服务办公室及外部专家协商编制。

该文件提议引入强制性的安全、安保和透明度标准。先进AI模型的大型开发商将必须在此类系统的整个开发过程中遵守基本要求。

获得许可的独立验证机构将必须把这些标准转化为测试程序，开展持续评估，拥有对模型的充分访问权限，并向州监管机构提交未经删改的结论。

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立即干预机制

拟议机制将允许州官员在有令人信服的证据表明存在迫在眉睫的灾难性威胁或严重的人类失控风险时，立即下令停止某个模型。该命令将在司法审查前立即生效，但开发商可以提出异议并申请临时法院禁令。

该文件规定，应采取足以消除威胁的限制最少的措施，并在迫在眉睫的危险消失后撤销停运命令。每次发布此类命令后，加州应急服务办公室都必须进行调查，确定吸取的经验教训，并更新安全指南。

这些建议不具有法律约束力，且需要获得立法批准。目前，加州没有按照拟议方案立即关闭AI模型的权力。

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