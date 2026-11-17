在比利时布鲁塞尔，欧盟外交事务负责人卡娅·卡拉斯表示，欧盟仍在讨论可能禁止参与战争的俄罗斯人入境。她说，获取这些人的数据可能相当容易。Meduza报道。

卡拉斯解释说，俄罗斯拥有一套官僚体系，保存着所有参与战争人员的数据。她还指出，目前大部分信息已实现数字化。

卡拉斯说了什么

卡拉斯在新闻发布会上强调，她并非获取此类信息技术细节方面的专家。不过，她表示，存在获取这些数据的方法，而与她交谈过的专家认为，这相对并不复杂。

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俄罗斯国家杜马的反应

俄罗斯——侵略国——国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金表示，卡拉斯据称公开宣布有意窃取参战人员的个人数据。他声称，她的行为据称至少违反了俄罗斯《刑法》的三项条款。沃洛金称，依据他提到的条款，合计刑罚可能达到约20年监禁。

此前一天，欧盟扩大了针对俄罗斯的制裁名单，新增炼油厂、石化企业、其他公司以及数十家银行。Wildberries创始人塔季扬娜·金、联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科之子谢尔盖，以及风险投资基金Leta Capital创始人亚历山大·恰恰瓦也受到制裁。

卡拉斯表示，欧盟正在准备第22轮制裁方案。消息来源称，欧盟于2026年7月批准了第21轮制裁方案，卡拉斯称其为四年来规模最大的一轮。

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