NASA火星勘测轨道飞行器上的HiRISE相机在火星达达利亚平原地区拍摄到排列异常规整的浅色巨石弧形列。这些图案环绕着陨石坑和其他地表特征，位于火星赤道附近塔尔西斯火山区域的高海拔地带，ScienceAlert报道。

地表上的弧形线条

新的HiRISE图像于2024年8月获取。在一片约5乘15公里的区域内，可以看到由平缓弯曲线条组成的复杂系统。美国地质调查局已故行星地质学家保罗·盖斯勒于2024年10月将其描述为明亮巨石形成的长长弧形列，巨石之间相距5至10米，宛如指纹。

据盖斯勒称，迄今尚未在火星其他地区观察到类似结构，科学家也不知道这种地貌是如何形成的。与此同时，2002年获得的轨道图像显示，这一地区相对均一，且没有明显的地形特征。

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可能的解释

在地球上，石块形成的规则条带、圆圈和多边形可能源于一种被称为分选图案地面的现象。在寒冷条件下，反复的冻融循环会逐渐将较大的石块与较细的土壤分离。

达达利亚平原海拔约5455米。一种可能的解释是，那里也可能发生冻融循环，但消息来源强调，这不能被视为已确定的事实。

另一种假说与地震活动有关。地面振动可能引发巴西坚果效应：较大的颗粒向上移动，而较小的颗粒向下沉降。不过，目前尚不清楚火星震是否能形成如此规整的行列，以及塔尔西斯的地震活动是否足以支持这一解释。

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