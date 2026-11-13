澳大利亚测试赛板球队队长帕特·康明斯在悉尼举行的新闻发布会上，否认了乌斯曼·哈瓦贾关于2018年南非巡回赛期间涉嫌有计划地使用砂纸篡改球的说法。据《卫报》报道，这场新闻发布会持续了70分钟，内容还涉及哈瓦贾在其著作《Sabr》中提出的说法。

康明斯表示，他不知道有人将砂纸带到场上。他称，关于他和其他球员是该计划“策划者”的说法是“完全无稽之谈”。他还强调，并不存在使用非法手段的总体计划，也没有球队讨论让投球手给出此类指示。

围绕哈瓦贾著作的争议

这名队长称哈瓦贾是自己的朋友，但批评他在自己看来轻率地对待他人的声誉及澳大利亚板球。康明斯表示，八年前发生的事件对部分参与者而言具有创伤性，因此他对书中提出这一话题的方式感到失望。

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同时，他表示不记得有过相关谈话或球队会议，当时哈瓦贾曾敦促所有人共同为该事件承担责任。康明斯补充说，他不打算提起诉讼，尽管本周有人告诉他，书中的一些说法可能具有诽谤性质。

球队文化与处罚

康明斯承认，在他看来，2018年的球队抱有不惜一切代价取胜的心态，在对待裁判和对手时也表现出傲慢和粗鲁。他说，自己在六年的队长任期内一直致力于根除这些特质。

关于澳大利亚板球协会的调查，他表示，程序本身是适当的，但依他个人看法，对涉事人员的处罚过于严厉。康明斯还否认了哈瓦贾关于其因肤色和出身而未获队长职位的说法，并表示这类指控需要证据。

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