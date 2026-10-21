在巴西，参议员弗拉维奥·博索纳罗的竞选团队于10月20日向最高选举法院（TSE）提交申诉，要求取消总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦参加2026年选举的候选资格。该竞选团队还请求法院紧急停止通过WhatsApp发送有关社会项目的政府信息，据The Rio Times报道。

对政府信息的质疑

博索纳罗的代表称，联邦政府利用Gov.br门户网站、国家社会保障研究所（INSS）和税务部门的数据发送个性化信息。其中尤其提及面向低收入家庭的Bolsa Família现金援助项目，以及Farmácia Popular补贴药房项目。

博索纳罗竞选团队认为，利用政府数据发送此类信息构成滥用政治和经济权力。申诉中指出，反对派候选人无法获得类似资源。该竞选团队还认为，这些信息推送违反了选举法，该法律禁止在投票前3个月内对政府项目进行机构宣传。

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向法院提出的要求

除停止发送新信息外，申请人还要求将WhatsApp上政府GovBR账户的头像改为中立的官方标识。他们还要求取消卢拉及其竞选搭档、副总统热拉尔多·阿尔克明的候选资格。

申诉材料提及一份从2021年有效至2026年12月的政府合同，该合同规定每月发送约1.7亿条通知。该竞选团队估计其年度成本为2040万雷亚尔。这些数据和指控是申请人的立场，并非法院的结论。截至发布时，TSE尚未作出决定，政府和卢拉竞选团队也未对相关说法作出回应。

巴西总统选举第二轮投票定于10月25日举行。现任总统、劳工党候选人卢拉，以及自由党候选人弗拉维奥·博索纳罗将参加角逐。

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