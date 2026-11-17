加拿大总理马克·卡尼与中国国家主席习近平在中国深圳会晤期间同意，通过相互放宽关税和新的商业协议扩大双边贸易。阿纳多卢通讯社报道。

北京将为价值约4亿加元，即2.797亿美元的加拿大出口产品提供关税优惠。该清单包括价值1.16亿加元的冷冻猪肉，以及价值2.85亿加元的鱼类和海产品。加拿大方面表示，自1月以来，价值近75亿加元的贸易准入已得到恢复。

加拿大在金属问题上的让步

作为回应，渥太华将把对部分中国钢铁和铝制品的现行关税豁免延长两年，这些豁免原定于2026年底到期。加拿大还将把此类豁免扩大至另外32个关税税目，涉及国内市场供应不足的钢铁和铝制品。

卡尼表示，加拿大和中国“重新校准了两国关系，使两国公民受益”。他说，这些协议将使两国之间的旅行、学习和经商更加便利。

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航班、电子商务和教育项目

加拿大总理还宣布，将提供总计885万加元的资金，用于在中国开展环境合作和学生奖学金项目。他将2027年定为加中电子商务年，并宣布将于2027年举行贸易代表团访问。

加拿大航空计划于2027年5月开通温哥华与广州之间的航班，中国航空公司将增加飞往加拿大的航班数量。两国领导人还欢迎价值超过1500万加元的艺术和文化领域协议、成立企业负责人委员会，以及启动大学双学位项目。

深化合作正值美国总统唐纳德·特朗普发表相关言论之际。卡尼1月访问北京后，特朗普曾威胁将立即对所有加拿大商品征收100%的关税。特朗普还在Truth Social上表示，这位加拿大总理据称试图将加拿大变成中国出口商品的中转站。

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