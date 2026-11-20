加拿大授予拟建的Pacific Link管道国家重要项目地位，该管道计划连接阿尔伯塔省与太平洋沿岸。据OilPrice报道，这项倡议是渥太华实现能源出口多元化并增加对亚洲和欧洲买家供应计划的一部分。

该项目此前名为West Coast Oil Pipeline，计划建设一条长达1250公里的管道，从阿尔伯塔省通往不列颠哥伦比亚省三角洲市附近的深水码头。其潜在输送能力将达到每日100万桶石油。预计该路线将主要沿Trans Mountain走廊铺设。

融资与社区参与

阿尔伯塔省政府估计，Pacific Link的成本为352亿至437亿加元。加拿大联邦政府和阿尔伯塔省将以平等方式拥有该项目，而Trans Mountain Corporation应负责管理其开发工作。原住民社区将通过联邦和省级贷款担保获得该项目至少10%的参与份额。

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Pembina Pipeline Corporation以私人投资者身份加入，在建设阶段拥有10%的经济权益。阿尔伯塔省省长丹妮尔·史密斯3月表示，来自亚洲和中东的投资者，包括主权基金，准备获得这条通往西海岸的新管道15%至30%的股份。

石油和天然气的新市场

美国仍是加拿大能源资源的主要买家：按出口量计算，美国占加拿大碳氢化合物出口的90.8%。2024年，加拿大每天向美国供应390万桶石油，相当于美国原油进口总量的63.4%。

渥太华还寻求增加对其他市场的液化天然气出口。德国国有公司Uniper于7月达成协议，将从不列颠哥伦比亚省未来的Ksi Lisims LNG终端采购每年最多200万吨LNG，自2032年起最长持续20年。此外，加拿大政府在三年内拨款2亿加元，用于扩建斯阔米什附近的Woodfibre LNG工厂，其产能将增长近四分之一，达到每年260万吨。

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