加拿大计划与阿联酋启动引渡谈判——Global News Canada

加拿大计划与阿拉伯联合酋长国就引渡条约以及刑事事项相互法律协助条约启动谈判。加拿大总理马克·卡尼在渥太华会见阿布扎比王储谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德后宣布了这一消息，Global News Canada报道。

访问期间，双方还签署了自由贸易协定。与此同时，人权组织因阿联酋的人权状况，警告渥太华不要深化与该国的关系。

加拿大政府的立场

加拿大司法部发言人夸梅·邦苏表示，为调查、起诉和预防严重犯罪而加强国际伙伴关系，对加拿大人的安全至关重要。他说，引渡条约可帮助追究被指控或被判犯有洗钱、贩毒或网络犯罪者的责任。

邦苏指出，阿联酋正与英国、爱尔兰、比利时、法国、意大利、瑞典和荷兰发展引渡及相互法律协助方面的合作。他表示，相互法律协助条约旨在便利刑事调查和起诉期间的证据交换及其他形式的法律协助。

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根据加拿大法律，要进行引渡，相关行为必须在加拿大和提出请求的国家均构成犯罪。加拿大司法部长可以拒绝移交某人，包括在其认为此举不公正或负担过重的情况下，以及在该行为在提出请求的国家可被判处死刑的情况下。

人权倡导者的担忧

Inter Pares组织代表阿马尼·哈勒凡称，阿联酋非法和任意拘押的情况令人震惊。她提到了苏丹人权捍卫者穆罕默德·法鲁克·萨尔曼·马哈茂德一案；她说，他在未被起诉的情况下已被关押在阿联酋监狱超过一年半。国际特赦组织称，他于8月22日获释。

加拿大国际特赦组织秘书长凯蒂·尼维亚班迪表示，该组织记录了阿联酋不符合公平审判标准的大规模审判、任意拘押和强迫失踪。她呼吁加拿大当局格外谨慎行事，在没有证据以及未能完全确信人权得到尊重之前，不要达成协议。

此前，17个民间组织在一封公开信中警告加拿大不要与阿联酋建立更紧密的关系，称该国助长了苏丹战争的延续。阿布扎比否认有关其支持一个被指控犯有种族灭绝罪的苏丹组织的指控。阿联酋还表示，计划向加拿大投资约700亿美元，而总理办公室称，这一承诺已取得重大进展。

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