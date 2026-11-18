加拿大总理马克·卡尼在中国深圳举行的亚太经济合作组织企业领导人峰会上表示，加拿大计划到本十年末将对亚洲的液化天然气出口增加至四倍。他将加拿大定位为能源和关键矿产供应国，并寻求在亚太地区实现贸易多元化。

与中国及亚洲国家的贸易

据阿纳多卢通讯社报道，卡尼还提及与北京的外交关系重启。中国是加拿大第二大贸易伙伴。他表示，渥太华和中国近期延长了关税优惠，使受到限制的加拿大贸易中超过90%的部分恢复市场准入。

两国还续签了中央银行之间的货币互换协议。卡尼表示，该机制旨在减少对有限数量货币或单一支付渠道的依赖。

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加拿大总理称该国为太平洋国家，并宣布计划将免税进入消费市场的覆盖人数较目前的15亿人翻一番。他提到已完成与东南亚伙伴的自由贸易谈判，以及仍在与泰国和印度进行的谈判。

矿产和能源项目

卡尼表示，在过去一年中，加拿大已与15个以上国家签署了50多项关键矿产协议。他称，这使加拿大获得了200亿加元投资，约合140亿美元。

卡尼指出，自6月以来，已有超过1100万吨液化天然气运往亚洲。他还表示，Pacific Link管道项目正在推进，并计划在五年内推动1万亿加元的国内投资。

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