在加拿大，联邦政府就计划出售位于安大略省布兰普顿的闲置装配厂一事，威胁对汽车制造商Stellantis提起诉讼。工业部长梅拉妮·乔利表示，政府已向该公司发出正式违约通知，并给予其30天时间回应相关指控。

乔利表示，如果Stellantis未能在这一期限内解决问题，政府将诉诸法院。据CNBC报道，加拿大当局认为，该公司违反了对联邦政府和布兰普顿工厂员工的合同义务。

政府的指控

争议源于Stellantis与装甲车制造商Roshel达成的出售工厂协议。该公司周一表示，已同意出售该设施，但未披露交易金额。乔利表示，由于这一举措，Stellantis可能需承担数亿美元的义务。

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加拿大总理马克·卡尼称，布兰普顿工厂的情况不可接受，是对员工的背叛。Stellantis的一名代表未能立即就政府的声明向CNBC发表评论。

生产计划变更

Stellantis此前取消了在布兰普顿工厂生产Jeep Compass的计划，并将该车型未来的生产转移至伊利诺伊州的一家工厂。这场争端发生在加拿大与美国贸易争端、美国对汽车征收关税以及其他市场因素的背景下。

据CBC News报道，Stellantis Canada首席执行官特雷弗·朗利表示，公司将返还2400万美元的联邦补贴。这远低于加拿大政府估计该公司应支付的金额。Stellantis还表示，愿意与代表相关员工的Unifor工会进行谈判，以解决这一情况。

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