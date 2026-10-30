加拿大公布了一项聚焦保护国家主权的国家安全战略。这是渥太华自2004年以来发布的首份此类文件，Breaking Defense报道称。

主权与对美关系

加拿大总理马克·卡尼表示，世界日益受到争议边界、威权侵略和严峻全球威胁的影响。他表示，过去认为加拿大的地理位置、与其他国家的联系以及以规则为基础的国际秩序能够替代国家自身保护能力的看法，已不再可行。

该战略 предусматривает基于对形势冷静评估的对美合作关系，以及发展创新型加拿大经济。该战略是在加拿大与美国进行紧张贸易谈判的背景下发布的。

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对经济和国防的投资

卡尼表示，计划通过长期国内投资增强经济实力，并发展能够提升国家战略能力的贸易联系。他还表示，加拿大将把外交努力聚焦于务实合作与伙伴关系，并将重建、重新武装和再投资加拿大武装部队。

加拿大寻求在全球范围内实现经济和安全联系多元化，其中包括与中东、非洲及其他地区的新伙伴建立联系。

F-35交付

在该战略公布前不到一周，加拿大接收了首批两架F-35战斗机。2025年3月，由于贸易争端以及美国总统唐纳德·特朗普有关加拿大可能加入美国的言论，渥太华暂停了最初购买88架此类飞机的计划。目前，加拿大已购买16架F-35。

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