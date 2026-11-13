加拿大超马选手斯蒂芬妮·凯斯成为首位完成在南极举行的100英里Antarctic Ice Ultra赛事的女性。这名43岁的运动员用时17小时31分39秒完成比赛，并获得总成绩第二名，NDTV报道。

赛道38圈

比赛在东南极洲毛德皇后地的希尔马赫绿洲举行。参赛者必须完成38圈、每圈4.2公里的赛程，同时应对强风和低至零下35摄氏度的气温。

由于严酷的天气条件，比赛于周日凌晨1点开赛。凯斯表示，在这种条件下，比赛不仅是对耐力的考验，也是对生存能力的考验：身体会消耗大量能量来保暖。她说，跑者还必须保持配速，避免大量出汗，因为水分会迅速使身体降温。

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四人抵达终点

今年共有8名运动员开始挑战100英里赛程，但只有4人完成比赛。在3名起跑的女性中，凯斯是唯一抵达终点的人。此前，只有男性完成过100英里的Antarctic Ice Ultra。

这名运动员还谈到，因生物安全规定禁止在南极留下任何东西，如厕也面临困难。她说，即使脱下手套5秒钟，也可能造成手部冻伤风险。冲过终点后，凯斯表示自己感到如释重负，并产生强烈情绪。

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